Berlin (dpa) - Angela Merkel und Annette Schavan schweigen weiter zu ihrem geplanten Krisengespräch wegen der Aberkennung des Doktortitels der Bildungsministerin. Schavan wurde am Abend von ihrer Südafrikareise in Berlin zurückerwartet. Die Kanzlerin war den ganzen Tag über in Brüssel bei den Verhandlungen der 27 europäischen Staats- und Regierungschefs über den EU-Finanzrahmen. Nach den Worten von Vize-Regierungssprecher Georg Streiter wollen Schavan und Merkel in Ruhe miteinander reden. Wann und wo könne er nicht sagen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.