München (AFP) Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) strebt nach einer zweiten Amtszeit. "Ich habe schon entschieden: Ich trete 2016 wieder an, gute Gesundheit vorausgesetzt", sagte Kretschmann der neuen Ausgabe des Magazins "Focus". 2016 wird turnusmäßig ein neuer baden-württembergischer Landtag gewählt. Aus der letzten Landtagswahl in seinem Bundesland im Jahr 2011 war Kretschmann als erster grüner Ministerpräsident hervorgegangen. Er führt seitdem eine grün-rote Regierungskoalition an.

