Besançon (AFP) Ein Konditor im ostfranzösischen Montbéliard erfreut seine Kunden in diesem Jahr mit einer besonderen Spezialität zum Valentinstag: Er bietet Schokolade mit Motiven aus dem indischen Erotikwerk Kamasutra an. "Normalerweise stelle ich zum Valentinstag ziemlich klassische Schokoladenprodukte her, zum Beispiel kleine Pralinenherzen, aber dieses Jahr wollte ich eine originelle Idee", sagte Sébastien Pawly.

