London (AFP) Die bei einem Taliban-Anschlag schwer verletzte pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai ist aus dem Krankenhaus entlassen worden. Nach einer Schädeloperation am vergangenen Wochenende habe sie das Queen-Elizabeth-Krankenhaus im zentralenglischen Birmingham verlassen, wie ein Sprecher der Einrichtung am Freitag mitteilte. Ihre Ärzte hatten demnach am Donnerstag festgestellt, dass Malalas Genesung weit genug fortgeschritten sei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.