Los Angeles (dpa) - Nach drei Mordtaten, die einem Ex-Polizisten zugeschrieben werden, läuft in Kalifornien eine Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Die Polizei sprach von einer «extrem besorgniserregenden» Situation. Der 33-Jährige wird mit einem Doppelmord und einer Schießerei gestern in Verbindung gebracht. In einem Manifest auf seiner Facebook-Seite habe der Mann einen Rachefeldzug angekündigt, hieß es. Er war 2009 wegen angeblicher Falschaussagen vom Dienst suspendiert worden.

