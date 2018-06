Schladming (dpa) - Doppel-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch hat bei der alpinen Ski-WM in Schladming die Goldmedaille in der Super-Kombination gewonnen. Silber ging an die Slowenin Tina Maze, Bronze sicherte sich Nicole Hosp aus Österreich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.