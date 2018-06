Colombo (AFP) Handyanrufe kommen öfters ungelegen, doch für einen Gefängnisinsassen in Sri Lanka konnte der Zeitpunkt nicht unpassender sein: Während der Durchsuchung seiner Zelle durch Wachleute ertönte plötzlich aus seinem Körper der typische Klingelton - die Beamten wurden misstrauisch und veranlassten eine Untersuchung des 58-Jährigen im Staatlichen Krankenhaus von Colombo. Dort bestätigte sich der Verdacht, wie ein Krankenhausmitarbeiter am Freitag mitteilte: Der Mann hatte seinen verbotenen Besitz in seinem Hintern vor den Wärtern versteckt.

