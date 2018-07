New York (AFP) Weil er einen neunjährigen Jungen auf das Dach eines Hauses gezerrt und heruntergestoßen haben soll, muss sich ein 17-Jähriger in New York wegen versuchten Mordes und Körperverletzung verantworten. Wie die Ermittlungsbehörden im Stadtteil Bronx am Donnerstag mitteilten, drohen dem Jugendlichen im Fall eines Schuldspruchs 25 Jahre Gefängnis. Der Vorfall ereignete sich demnach vor einer Woche.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.