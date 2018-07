Berlin (dpa) - Die politische Zukunft von Bundesbildungsministerin Annette Schavan ist offenbar entschieden. Das Bundespresseamt kündigte für 14.00 Uhr Statements von Kanzlerin Angela Merkel und Schavan im Kanzleramt an. In den vergangenen Tagen war über einen Rücktritt Schavans spekuliert worden, nachdem ihr die Universität Düsseldorf wegen «vorsätzlicher Täuschung» in ihrer Promotionsarbeit den Doktortitel entzogen hatte.

