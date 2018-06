Berlin (AFP) Die scheidende niedersächsische Bildungsministerin Johanna Wanka soll Nachfolgerin von Annette Schavan (beide CDU) im Amt der Bundesforschungsministerin werden. Dies teilte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag im Kanzleramt in Berlin mit. Wanka soll die Ernennungsurkunde am kommenden Donnerstag von Bundespräsident Joachim Gauck in Empfang nehmen, bei der selben Zeremonie wird Schavan nach fast acht Jahren im Amt verabschiedet.

