Berlin (AFP) Bundesbildungsministerin Annette Schavan (CDU) hat wegen der Plagiatsaffäre ihren Rücktritt erklärt. Schavan habe ihr am Freitagabend ihren Rücktritt vom Amt angeboten, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag in Berlin. Sie habe dies "sehr schweren Herzens angenommen". Nachfolgerin Schavans solle die scheidende niedersächsische Bildungsministerin Johanna Wanka werden.

