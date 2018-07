Singapur (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat die Einigung auf ein EU-Budget in Brüssel positiv bewertet. Dies sei ein exzellentes Signal, dass fiskalische Disziplin in Europa möglich sei, sagte Westerwelle nach einem Gespräch mit seinem Amtskollegen in Singapur. Das zeige Partnern weltweit, dass es gute Gründe gebe, um in Europa zu investieren und Vertrauen zu haben. Die EU hatte sich nach Marathonverhandlungen auf einen Sparhaushalt geeinigt.

