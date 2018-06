Cannes (AFP) Nach zwei Nächten in einem Luxushotel hat ein Mann im südfranzösischen Cannes wegen Zechprellerei die dritte Nacht in einer Gefängniszelle verbracht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der 36-Jährige im Hotel Martinez direkt an der legendären Croisette für sich und seine Begleiterin zwei Abendessen zum Preis von 560 und 290 Euro bestellt. Auch in der Hotelbar gab er eifrig Bestellungen auf. Als es dann ans Bezahlen ging, funktionierte jedoch seine Kreditkarte nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.