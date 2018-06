Sunderland (dpa) - Auch ohne Lukas Podolski hat der FC Arsenal zumindest bis Sonntag den fünften Tabellenplatz in der englischen Premier League erobert. Die Gunners zitterten sich bei AFC Sunderland zu einem 1:0 (1:0).

Dabei waren die Nord-Londoner nach Gelb-Rot für Carl Jenkinson eine halbe Stunde in Unterzahl. Der formstarke Fußball-Nationalspieler Podolski war wohl wieder als Joker vorgesehen, Trainer Arsène Wenger ging am Ende aber nicht das Risiko ein, bei nur zehn Mann einen Offensivspieler zu bringen. Arsenals Siegtor erzielte der spanische Mittelfeldregisseur Santi Cazorla (35. Minute). Per Mertesacker spielte gegen die Black Cats aus Englands Nordosten wie gewohnt durch. Arsenal schob sich am 26. Spieltag mit 44 Punkten vorerst am FC Everton (42) vorbei. Die Toffees treten am Sonntag bei Tabellenführer Manchester United an.

Im Rennen um die Champions-League-Plätze waren auch der drittplatzierte FC Chelsea (49) und Tottenham Hotspur (48) auf Rang vier siegreich. Chelsea gelang nach zuletzt vier Pflichtspielen ohne Dreier ein kleiner Befreiungsschlag beim 4:1 (1:0) an der Stamford Bridge gegen Wigan Athletic. Dabei feierte der erst in der 90. Minute eingewechselte Marko Marin nach etwa einer Minute auf dem Feld kurios seine Torpremiere für Chelsea - und das per Kopf!

Die Spurs kamen beim Startelf-Debüt von Lewis Holtby ebenfalls zu einem 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen Newcastle United. Matchwinner war einmal mehr Doppeltorschütze Gareth Bale (5./78.) für die Nord-Londoner, die nun seit zehn Spielen ungeschlagen sind. Der Ex-Schalker Holtby zierte bei seiner Heimpremiere an der White Hart Lane das Stadionmagazin. Nach einer guten Leistung mit enormer Passsicherheit wurde der 22-Jährige in der 69. Minute ausgewechselt.

Ex-Nationalspieler Robert Huth überzeugte als Torschütze bei Stoke Citys 2:1 (0:0) im Britannia Stadium gegen den FC Reading. Huths Kopfballtreffer zum 1:0 in der 67. Minute war das erste Tor des Innenverteidigers seit April 2012.

Nicht zum Einsatz für ihre Vereine kamen die früheren Bundesligaprofis Sascha Riether und Gerhard Tremmel. Der erkrankte Riether verpasste beim 0:0 des FC Fulham bei Norwich City sein erstes Saisonspiel überhaupt. Bei Swansea Citys 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen Schlusslicht Queens Park Rangers stand diesmal der nach seiner Knieverletzung wieder fitte Michel Vorm statt Tremmel im Tor.