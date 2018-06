Fürth (SID) - Die SpVgg Greuther Fürth muss im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga voraussichtlich drei Monate auf Zoltan Stieber verzichten. Dies gab Trainer Mike Büskens am Samstag bei Sky bekannt. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler Stieber musste am Freitag in Erlangen an der linken Schulter operiert werden.