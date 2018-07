Stuttgart (SID) - Der VfB Stuttgart ist so schlecht wie seit über 25 Jahren nicht. Die Schwaben unterlagen am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga 1:4 (0:1) gegen Werder Bremen und kassierten damit die fünfte Niederlage in Folge. Eine derartige Pleitenserie hat der VfB zuletzt im Jahr 1987 (sieben Niederlagen in Folge) erlebt. Mehmet Ekici (34. und 74.), Aaron Hunt (60.) und Kevin de Bruyne (90.+2) trafen für die Bremer, die erstmals seit November 2011 wieder zwei Partien in Folge gewonnen haben. Ibrahima Traoré (50.) war für den VfB erfolgreich.

Die 41.200 Zuschauer in der Stuttgarter Arena sahen bereits in der 2. Minute die erste gute Möglichkeit der Gastgeber. Nach guter Vorarbeit von Vedad Ibisevic vergab der Japaner Gotoku Sakai. Knapp zwei Minuten später wurde der VfB durch Traoré erneut gefährlich. Die Bremer, bei denen Kapitän Clemens Fritz zunächst nur auf der Ersatzbank saß, fanden in der Anfangsphase in der Offensive nicht statt. Die Führung der Stuttgarter lag in der Luft.

Die Schwaben, die am Donnerstag im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League gegen den dreimaligen belgischen Meister KRC Genk antreten müssen, ließen ihren guten Auftakt aber ungenutzt. Insgesamt wurde die Partie mit zunehmender Spieldauer schwächer. Die Teams von Bruno Labbadia und Thomas Schaaf, die in ihrer aktiven Karriere gemeinsam für Werder aufgelaufen waren, konnten die frierenden Zuschauer kaum erwärmen.

Erst in der 24. Minute sorgten die Gäste wieder für einen Aufreger. Zunächst traf der Belgier Kevin de Bruyne per Direktabnahme den Pfosten, mit seinem zweiten Versuch scheiterte der Mittelfeldspieler am Stuttgarter Torwart Sven Ulreich. Diese Szene war der Auftakt einer Bremer Druckphase. Dabei vergaben der Niederländer Eljero Elia (30.) und der Österreicher Zlatko Junuzovic (32.) hochkarätige Möglichkeiten.

Ekici machte es kurz darauf besser und erzielte nach Vorarbeit de Bruynes die zu diesem Zeitpunkt hochverdiente Bremer Führung. Für den früheren Nürnberger Ekici, der nach Monaten des Reservistendaseins zum dritten Mal in Folge von Beginn an auflief, war es erst das zweite Tor im Bremer Trikot.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Stuttgarter um Mittelfeldspieler Traoré entschlossen aus der Kabine. Die Bemühungen der Gastgeber wurden schnell durch das zweite Saisontor des Afrikaners aus Guinea belohnt. Ein kapitaler Fehler des Dänen William Kvist machte die Arbeit der Stuttgarter, die in ihrem nächsten Punktspiel im Derby bei 1899 Hoffenheim auflaufen, aber wieder zunichte. Hunt bedankte sich mit seinem siebten Saisontor für den Ballverlust des Mittelfeldspielers. Im Anschluss standen die Bremer dicht vor dem dritten Treffer. Ekici traf dann auch mit einem sehenswerten Freistoß.

Beste Spieler aufseiten der Bremer waren Ekici und de Bruyne. Bei den Stuttgartern, die auf eine Rückkehr ihres schwer verletzten Nationalspielers Cacau (Kreuz- und Innenbandriss) im kommenden Monat hoffen dürfen, konnten Traoré und Ulreich überzeugen.