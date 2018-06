Bogotá (AFP) Bei dem schweren Erdbeben in Kolumbien sind nach neuen Angaben acht Menschen verletzt und Dutzende Häuser beschädigt worden. Aus den südwestlichen Provinzen Cauca, Nariño und Valle del Cauca seien bislang acht Verletzte gemeldet worden, teilte die Nationale Krisenmanagement-Behörde am Samstag mit. Außerdem seien durch das Beben 143 Häuser beschädigt und ein weiteres zerstört worden. "Es gibt keine Todesopfer, es gibt keine Vermissten oder Berichte über schlimme Schäden", sagte Behördenchef Carlos Iván Márquez. Der Bürgermeister von Bogotá, Gustavo Petro, teilte via Twitter mit, auch in Kolumbiens Hauptstadt habe es keine Opfer gegeben. Allerdings seien ein paar hohe Gebäude evakuiert worden.

