Beirut (dpa) - Das syrische Regime ist zu einem Dialog mit der Opposition ohne Vorbedingungen bereit. Die Tür für einen Dialog sei geöffnet, sagte am Freitagabend der syrische Informationsminister Omran al-Subi dem syrischen Staatsfernsehen.

Der Vorsitzende der Nationalen Syrischen Koalition, Moas al-Chatib, hatte am 30. Januar die Bedingungen für Gespräche mit dem Regime genannt. Er verlangte unter anderem die Freilassung aller 160 000 Häftlinge aus syrischen Gefängnissen. Außerdem sollen bis Sonntag alle inhaftierten Frauen auf freien Fuß gesetzt werden.

Soldaten des Regimes von Präsident Baschar Al-Assad haben in den vergangenen Tagen verstärkt versucht, Kämpfer der Rebellen aus Vororten der Hauptstadt zu vertreiben. Nach Oppositionsangaben sind am Freitag in Damaskus mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. In dem Konflikt wurden nach UN-Schätzungen mehr als 60 000 Menschen getötet.