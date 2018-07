Dämpfer für Braunschweig - Lautern festigt dritten Tabellenplatz

München (dpa) - Eintracht Braunschweig muss um die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga bangen. Zum Auftakt des 21. Spieltages kamen die Niedersachsen am Freitag daheim gegen den Aufsteiger VfR Aalen nicht über ein 1:1 hinaus. Dagegen festigte der 1. FC Kaiserslautern seinen dritten Platz durch das souveräne 3:0 gegen Abstiegskandidat Dynamo Dresden. Der FSV Frankfurt gewann indes bei Erzgebirge Aue mit 2:0. Hertha BSC kann am Montag mit einem Sieg im Berliner Stadtduell gegen Union Platz eins von den Braunschweigern übernehmen.

Deutsches Eishockey-Team unterliegt Italien

Bietigheim-Bissingen (dpa) - Deutschlands Eishockey-Nationalteam muss nach einer blamablen 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen die international zweitklassigen Italiener um die 17. Olympiateilnahme in Serie bangen. Nur ein einziges Tor von Jerome Flaake (14. Minute) reichte nicht für die harmloseb Deutschen. Die DEB-Auswahl muss nun unbedingt das abschließende Match des Vier-Länder-Turniers gegen Österreich am Sonntag klar gewinnen, um zum insgesamt 20. Mal bei Olympia dabei zu sein.

Deutsche Eishockey-Frauen bei Olympia: 3:1 gegen Tschechien

Weiden (dpa) - Deutschlands Eishockey-Frauen haben sich vorzeitig für Olympia 2014 in Sotschi qualifiziert. Das Team von Bundestrainer Peter Kathan gewann am Freitag auch das zweite Qualifikationsspiel gegen Tschechien mit 3:1. Die Tore beim vielumjubelten Sieg in Weiden erzielten Monika Bittner, Susann Götz und Manuela Anwander). Das abschließende Spiel am Sonntag gegen Kasachstan ist damit bedeutungslos.

Weltmeisterin Geisenberger holt sich erstmals Weltcup-Gesamtsieg

Lake Placid (dpa) - Rodel-Weltmeisterin Natalie Geisenberger hat sich erstmals den Weltcup-Gesamtsieg gesichert. Sechs Tage nach ihrem WM-Triumph war die 25-Jährige auch am Freitag auf der anspruchsvollen Kunsteisbahn in Lake Placid (USA) nicht zu schlagen und machte mit den sechsten Saisonerfolg vorzeitig den Gesamtsieg perfekt. Zuvor hatten auch die Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt vorzeitig den Gesamtsieg eingefahren.

Badstuber verlängert beim FC Bayern bis 2017

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Holger Badstuber hat sich langfristig an den FC Bayern München gebunden. Der Innenverteidiger hat seinen Vertrag beim Bundesliga-Spitzenreiter wie erwartet vorzeitig um drei weitere Jahre bis Mitte 2017 verlängert, teilten die Münchner am Freitag mit. Der 23-Jährige, der derzeit wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie pausieren muss, spielt bereits seit 2002 für den FC Bayern.

Vettel zum Testabschluss in Jerez auf dem dritten Platz

Jerez de la Frontera (dpa) - Sebastian Vettel hat am letzten Tag der Testfahrten in Jerez de la Frontera den dritten Platz belegt. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister benötigte am Freitag auf dem ehemaligen Grand-Prix-Kurs für seine schnellste Runde 1:18,565 Minuten. Vettel, der sich am Vortag ebenfalls als Dritter mit seinem neuen Red Bull eingereiht hatte, war 0,417 Sekunden langsamer als der Finne Kimi Räikkönen im Lotus.

Erster Tagessieg für VW in der Rallye-WM: Ogier führt in Schweden

Karlstad (dpa) - Volkswagen hat beim erst zweiten offiziellen Start in der Rallye-Weltmeisterschaft einen ersten Teilerfolg errungen. Der Franzose Sébastien Ogier erzielte am Freitag bei der Rallye Schweden den Tagessieg im neuen VW Polo R WRC. Nach acht von 22 Prüfungen im verschneiten Schweden hatte Ogier einen Vorsprung von 31,4 Sekunden auf seinen Landsmann und Titelverteidiger Sébastien Loeb im Citroën DS3. Loeb hatte den WM-Auftakt in Monte Carlo gewonnen.

Björn Otto springt 5,90 Meter: Einziger deutscher Sieg in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa) - Der Olympia-Zweite Björn Otto hat am Freitagabend beim Leichtathletik-Hallenmeeting in Düsseldorf für den einzigen deutschen Sieg gesorgt. Vor 2000 Zuschauern übersprang der der 35-jährige Kölner 5,90 Meter und verwies den Chinesen Yansheng Yang, der 5,80 Meter überwand, auf Platz zwei. Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken, bei den Spielen in London Dritter, wurde mit 5,50 Meter gemeinsam mit dem höhengleichen Carlo Paech aus Neuendorf Vierter.