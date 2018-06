Honiara (AFP) Nach dem schweren Erdbeben im Pazifik sind am Samstag erste Hilfslieferungen auf einer der am meisten betroffenen Salomonen-Inseln eingetroffen. Nach Angaben der Generalsekretärin des örtlichen Roten Kreuzes, Joanne Zoleveke, sollte die Hilfsaktion ungeachtet von Nachbeben fortgesetzt werden. Am dringendsten sei die Versorgung mit Trinkwasser und Nahrungsmitteln. Die Regierung der Salomonen verhängte über die im Osten des Archipels gelegenen Santa-Cruz-Inseln den Notstand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.