Leipzig (SID) - Die deutschen Degenfechterinnen haben beim Heim-Weltcup in Leipzig den Sprung aufs Podest verpasst. In Abwesenheit von Peking-Olympiasiegerin Britta Heidemann, die nach ihrer Silbermedaille von London noch nicht wieder ins Wettkampfgeschehen eingestiegen ist, belegte Monika Sozanska als beste Deutsche den zehnten Platz.

Die 29-Jährige aus Heidenheim, die bei den Olympischen Spielen in der britischen Hauptstadt Zehnte geworden war, unterlag im Achtelfinale der Russin Jana Zwerewa mit 11:15. Die zweimalige Europameisterin Imke Duplitzer (Bonn) hatte in der Runde der letzten 32 mit 14:15 ebenfalls gegen Zwerewa verloren und belegte am Ende den 28. Platz.

Am Sonntag geht es für die deutschen Fechterinnen beim einzigen deutschen Weltcup-Turnier noch im Mannschaftswettbewerb um Weltranglistenpunkte.