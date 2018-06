Kapstadt (AFP) Mit großer Anteilnahme hunderter Trauernder ist am Samstag in Südafrika das jugendliche Opfer einer brutalen Gruppenvergewaltigung beerdigt worden. In einem weißen Sarg war die 17-jährige in der dichtbesetzten Kirche von Bredasdorp in der Provinz Kapstadt aufgebahrt. Weitere Trauergäste fanden in einem Großzelt neben der Kirche Platz. Der Fall hatte in dem Land, in dem Gewalt gegen Frauen sehr häufig vorkommt, eine breite Debatte über Sexualdelikte ausgelöst.

