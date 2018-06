Washington (AFP) Die US-Bundespolizei FBI hat im Bundesstaat Kalifornien einen Mann verhaftet, der einen Autobombenanschlag auf eine Bankfiliale geplant haben soll. Der 28-Jährige sei am Freitag in Oakland festgenommen worden, als er versuchte, per Handy den Sprengsatz zu zünden, teilte das FBI mit. Allerdings habe sich in dem Auto gar keine Bombe befunden. Ein Undercover-Agent des FBI hatte demnach das Vertrauen des Mannes gewonnen und mit ihm gemeinsam das Objekt gebaut, das der Verdächtige für einen Sprengsatz hielt.

