Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat vor möglichen deutlichen Kürzungen im Verteidigungshaushalt gewarnt. Diese könnten "schwerwiegende Auswirkungen" auf die Einsatzbereitschaft des Militärs haben, sagte Obama am Freitag auf der Militärbasis Fort Myer in der Nähe der Hauptstadt Washington. Er bezog sich auf automatische Kürzungen, die am 1. März in Kraft treten, falls sich Demokraten und Republikaner im Kongress nicht zuvor auf Einsparungen im US-Haushalt einigen. Der Verteidigungshaushalt würde dann von März bis September um rund 50 Milliarden Dollar gekürzt.

