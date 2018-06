Washington (dpa) - Große Teile des Nordostens der USA sind in der Nacht eingeschneit. In der Stadt Hamden im Staat Connecticut sind 66 Zentimeter Schnee gemessen worden. In Upton im Bundesstaat New York lagen 56 Zentimeter, im Central Park des Big Apple rund 15 Zentimeter Schnee. In Boston dürfen keine Autos mehr fahren, auch der öffentliche Nahverkehr liegt weitgehend lahm. Außerdem führte der Sturm zu Stromausfällen in mehr als einer halben Million Haushalte. In fünf Bundesstaaten wurde der Ausnahmezustand ausgerufen

