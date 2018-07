Washington (dpa) - Nach dem schweren Wintersturm «Nemo» im Nordosten der USA ist die Zahl der Todesopfer neuesten Medienberichten zufolge auf mindestens drei gestiegen. Im US-Bundesstaat Connecticut sei eine Frau von einem Auto erfasst und getötet worden, berichtet NBC. Ebenfalls in Connecticut sei ein Mann auf seiner Veranda ausgerutscht und am Morgen tot aufgefunden worden. Im Bundesstaat New York wurde ein Fußgänger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

