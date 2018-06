Osrblie (Slowakei) (SID) - Biathlon-Neuling Evi Sachenbacher-Stehle (Reit im Winkl) hat im zweitklassigen IBU-Cup ihren ersten Saisonsieg nur um 1,7 Sekunden verpasst und damit in der Saisonabschlusswertung den zweiten Platz belegt. Im slowakischen Osrblie belegte die 32 Jahre alte zweimalige Langlauf-Olympiasiegerin im Sprint über 7,5 km nach einem Schießfehler den dritten Rang. Der Sieg ging wie am Vortag im Einzel an die fehlerfreie Russin Anastasia Sagoruiko (21:26,4 Minuten) vor ihrer Teamkollegin Jekaterina Jurijewa (+1,6 Sekunden).