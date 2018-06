Berlin (AFP) Mit der Aktion "Wasser ist ein Menschenrecht - Right 2 Water" hat die erste Europäische Bürgerinitiative (EBI) nach Angaben des Verbands Mehr Demokratie die Unterschriftenhürde von einer Million übersprungen. Die Initiative sei "ein schönes Beispiel dafür, wie ein politisch brisantes Thema, dem vorher wenig Beachtung geschenkt wurde, durch Bürgerinnen und Bürger in die Öffentlichkeit getragen wird", erklärte der Vorstandssprecher des Vereins, Michael Efler, am Sonntag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.