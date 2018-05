Köln (SID) - Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat den Tanz auf drei Hochzeiten mit dem dritten Sieg binnen sechs Tagen erfolgreich fortgesetzt. Die Norddeutschen erkämpften sich bei HBW Balingen-Weilstetten einen 30:29 (15:14)-Erfolg und halten als Tabellendritter mit 32:8 Punkten den Kontakt zum Top-Duo Rhein-Neckar Löwen (35:3) und Rekordmeister THW Kiel (33:5).

Am Dienstag hatten die Flensburger mit einem 24:20 gegen die Löwen das Final Four des DHB-Pokals erreicht und am Donnerstag in der Champions League gegen Partizan Belgrad triumphiert (31:23).

In der zweiten Sonntagspartie feierte der TV 1893 Neuhausen im Abstiegskampf mit dem 34:28 gegen GWD Minden den fünften Saisonerfolg.