Gao (AFP) In der Nähe der Stadt Gao im Norden Malis hat sich in der Nacht zum Sonntag eine heftige Explosion ereignet. Nach Angaben eines AFP-Reporters war in der Stadt ein dumpfes Grollen zu hören. Aus französischen Militärkreisen in Mali hieß es, die Explosion habe sich in ländlichem Gebiet etwa zehn Kilometer vom Lager der französischen Truppen am Flughafen von Gao ereignet. Nach dem Vorfall flogen in der Gegend um Gao Hubschrauber der französischen Armee, wie der AFP-Reporter berichtete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.