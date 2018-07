Hannover (dpa) - Die Grünen werden in der neuen rot-grünen Landesregierung in Niedersachsen voraussichtlich vier von neun Ministern stellen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Rande der letzten Verhandlungsrunde. Demzufolge werden die Grünen künftig die Ressorts Umwelt, Wissenschaft, Agrar und Justiz leiten. Offiziell bestätigen wollte diese Informationen aber bisher niemand. Am Nachmittag sollen die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen bei einer Pressekonferenz in Hannover vorgestellt werden.

