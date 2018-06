New York (dpa) - Schneesturm, Eiseskälte und Stromausfälle: «Nemo» hat Teile der USA zeitweise zum Stillstand gebracht und mindestens zehn Menschenleben gefordert. US-Präsident Barack Obama rief für Connecticut den Notstand aus, um Hilfsgelder des Bundes freizugeben. Versorgungsprobleme gab es heute noch in ländlichen Regionen, besonders in Massachusetts, Connecticut und Rhode Island. Dort mussten zuletzt 400 000 Menschen weiter ohne Strom und Heizung in ihren Wohnungen ausharren. Viele Menschen nutzten die weiße Pracht aber auch zum Skifahren und Rodeln.

