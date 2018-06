Frankfurt/Main (dpa) - Ohne klare Impulse aus Asien hat der Dax am Montag nicht an seinen Erholungsversuch von Ende letzter Woche anknüpfen können. Der Leitindex fiel um 0,21 Prozent auf 7636 Punkte, nachdem er am Freitag noch um 0,81 Prozent zugelegt hatte.

Der MDax gab um 0,16 Prozent auf 12 739 Punkte nach. Der TecDax stand zuletzt bei 885 Punkten nahezu unverändert. Die Börsen in Tokio, Schanghai und Hongkong waren feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Die Agenda ist zum Wochenstart noch sehr überschaubar. Einer der interessanteren Termine dürfte am Nachmittag das Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel sein, bei dem Themen wie Zypern und Griechenland auf der Agenda stehen. Bis zu den Wahlen in Italien dürften die Börsen nervös bleiben, meinte Investmentanalyst Berndt Fernow von der LBBW.