Köln (dpa) - In den Karnevalshochburgen am Rhein haben sich die Rosenmontagszüge in Bewegung gesetzt. Unter zunehmend freundlichem Himmel rollte der Zug in Köln. Mit 150 Wagen und 7,5 Kilometern Länge ist es der größte Karnevalszug in Deutschland. Auf den Persiflage-Wagen greifen die Kölner diesmal unter anderem die Euro-Krise und das Berliner Flughafen-Desaster auf. Was Aktualität betrifft, so haben die Düsseldorfer den Kölnern allerdings mal wieder den Rang abgelaufen. Sie bringen sogar einen Wagen zum Rücktritt von Bundesbildungsministerin Annette Schavan.

