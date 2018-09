Köln/Düsseldorf/Mainz (dpa) - Millionen dick vermummte Narren haben in den rheinischen Karnevalshochburgen die Rosenmontagszüge bejubelt. Wie es sich gehört, nahmen die Wagenbauer die Politik aufs Korn, wobei sich vor allem die Düsseldorfer mit aktuellen und frechen Motiven hervortaten.

Dort wurde sogar noch Bundesbildungsministerin Annette Schavan per Kanonenschuss ins Aus befördert. Auch in Rio de Janeiro feierten die Menschen ausgelassen im legendärem Sambódromo.

Den neuesten Rücktritt allerdings konnten die Narren nicht mehr aufgreifen: Während die Wagen bereits rollten, verbreitete sich die Nachricht vom vorzeitigen Abschied des Papstes.

Ein Lieblingsmotiv in der Parade der Pappkameraden war dieses Jahr Peer Steinbrück. In Düsseldorf lastete er als «Schweer Steindrück» auf der SPD, in Mainz quollen ihm Geldscheine aus den Taschen. Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde in Düsseldorf von einem Griechen ein Hitler-Bärtchen aufgemalt, in Köln musste sie als Muttersau die Merkel-Ferkel Griechenland, Spanien, Portugal und Italien nähren.

Ein ungewöhnlicher Ehrengast brachte diesmal auf dem Kölner Zugleiterwagen Kamelle unters Volk: Alice Schwarzer. «Sie liebt den Karneval und fährt immer mal mit», erläuterte die Sprecherin des Festkomitees, Sigrid Krebs. Lukas Podolski (27) musste den «Zoch» hingegen aus der Londoner Karnevalsdiaspora verfolgen: «War das geil, die letzten Jahre mit oben auf dem Wagen zu stehen», erinnerte sich «Prinz Poldi» wehmütig auf Facebook. «Kölle und den Karneval muss man einfach lieben - lasst es krachen!»

Der Himmel am Rhein war überwiegend grau, nur in Düsseldorf kam die Sonne raus. In Köln wurde Glühwein getrunken, in Mainz waren viele Fastnachter bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in dicke Kostüme gepackt. Besonders beliebt: Tiere in allen Facetten, vom Huhn bis zum Wolf, von der Giraffe bis zum Kätzchen. Wer sonnigen Karneval wollte, musste in den Osten: In Sachsen-Anhalt starteten die Rosenmontagszüge unter blauem Himmel.

In Rottweil tanzten die Teilnehmer des Narrensprungs durch die Stadt - das Ereignis gilt als einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Auch die rheinischen Karnevalszüge gehen ursprünglich auf Maskenumzüge zurück. Im Mittelalter sollte damit der Winter ausgetrieben werden.

Letzteres war nicht erforderlich in Rio de Janeiro, wo Karneval der heißeren Art gefeiert wird. Die Stadt am Zuckerhut war im Samba-Fieber. Abertausende Tänzer und Tänzerinnen, Trommler und leicht bekleidete Samba-Queens präsentierten sich in der Nacht zu Rosenmontag in Rios Sambódromo. Auf den Rängen verfolgten mehr als 70 000 Zuschauer das Spektakel live, unter ihnen US-Schauspielerin Megan Fox («Transformers»), die es mit ihrem Mann Brian Austin Green («Cross - das Ende ist nah») zum Karneval nach Rio gezogen hatte.

Kölner Karneval

Düsseldorfer Karneval

Mainzer Fastnacht