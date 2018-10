Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat nach der Rücktrittsankündigung von Papst Benedikt XVI. dessen Verdienste gewürdigt. "Die Bundesregierung hat den allerhöchsten Respekt für den Heiligen Vater, für seine Leistung, für seine Lebensleistung für die katholische Kirche", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. "Er hat seine ganz persönliche Handschrift als Denker an der Spitze dieser Kirche und auch als Hirte eingebracht." Ihm gebühre Dank dafür, diese Weltkirche acht Jahre lang so geleitet zu haben.

