Jakarta (AFP) Deutschland setzt sich für eine umfassende Wirtschaftspartnerschaft von Europäischer Union und Indonesien ein. Die Bundesrepublik strebe einen schnellen Beginn von Verhandlungen über ein entsprechendes Abkommen an, sagte Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) am Montag bei einem Besuch in der indonesischen Hauptstadt Jakarta. "Ein Freihandelsabkommen wäre von Vorteil für beide Seiten", sagte er nach einem Treffen mit seinem indonesischen Kollegen Marty Natalegawa auf englisch.

