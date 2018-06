Paris (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande hat den angekündigten Rücktritt von Papst Benedikt XVI. als "höchst achtbaren" Schritt gewürdigt. Frankreich würdige "den Papst, der eine solche Entscheidung trifft", sagte Hollande am Montag in Paris vor Journalisten. Benedikt XVI. hatte kurz zuvor überraschend angekündigt, dass er sein Amt am 28. Februar niederlegen will.

