Berlin (AFP) Deutschland ist nach bisheriger Einschätzung des Bundesverbraucherschutzministeriums nicht vom Skandal um falsch deklarierte Tiefkühlprodukte mit Pferdefleisch betroffen. Es gebe derzeit "keine Hinweise" darauf, dass solche Produkte auch hierzulande auf den Markt gekommen seien, sagte Ministeriumssprecher Holger Eichele am Montag in Berlin. Es lägen "weder Erkenntnisse der deutschen Länderbehörden noch Hinweise aus anderen EU-Mitgliedstaaten" vor. Den Skandal um Pferdefleisch in Tiefkühlprodukten bezeichnete Eichele als "krassen Fall von Verbrauchertäuschung".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.