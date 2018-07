Köln (AFP) Mit den traditionellen Rosenmontagszügen in den rheinischen Karnevalshochburgen hat der Straßenkarneval seinen Höhepunkt erreicht: In der Kölner Innenstadt säumten am Montagmorgen hunderttausende Menschen die Straßen, als der Zug auf seine rund sieben Kilometer lange Strecke ging. Der Zug steht in diesem Jahr unter dem Motto "Fastelovend em Blot - he un am Zuckerhot" ("Karneval im Blut - hier und am Zuckerhut").

