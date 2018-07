Hamburg (AFP) Nach der Anklage gegen Ex-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking und seinen ehemaligen Finanzvorstand Holger Härter haben die Ermittler nach einem Medienbericht ihre Ermittlungen ausgeweitet. Wie "Spiegel Online" am Montag berichtete, hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart nun auch Aufsichtsräte des Autobauers in Verdacht, während der Übernahmeschlacht um den Konkurrenten Volkswagen gegen das Wertpapierhandelsgesetz verstoßen zu haben. Dem Gremium gehört neben VW-Aufsichtsratschef Ferdinand Piëch auch der Porsche-Chefkontrolleur Wolfgang Porsche an.

