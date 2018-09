Kabul (AFP) Die USA haben am Wochenende mit der Rückführung ihrer Militärausrüstung aus Afghanistan begonnen. Zwei Konvois mit je 25 Containern Ausrüstung hätten am Sonntag die Grenze von Afghanistan nach Pakistan überquert, sagte der US-Oberst Les Carroll am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Es handle sich um einen "Testballon" für den Truppenabzug im kommenden Jahr. "Wir testen die Nutzbarkeit dieser Route", sagte Carroll. Die NATO-geführten ISAF-Truppen wollen im Jahr 2014 ihren Kampfeinsatz in Afghanistan beenden.

