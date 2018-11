Berlin (AFP) Die Bundesregierung sieht einem Zeitungsbericht zufolge bei der Konjunkturentwicklung in Deutschland eine positive Trendwende kommen. "Die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft hellen sich allmählich auf. Die Frühindikatoren deuten auf ein absehbares Ende der aktuellen Schwächephase hin", heißt es nach Angaben der "Passauer Neuen Presse" im Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland im Februar 2013, der am Montag veröffentlicht werden soll.

