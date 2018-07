Hannover (dpa) - Eishockey-Idol Alois Schloder hat einen Tag nach dem Olympia-Aus des Nationalteams den Rücktritt von DEB-Präsident Uwe Harnos gefordert.

«Ich kenne keinen Verbandspräsidenten, der so in der Kritik steht. 2010 hat man eine sensationelle Heim-WM gespielt, 2011 in Bratislava war man auch erfolgreich. Seitdem geht es nur bergab. Da sollte man sich als Präsident schon einmal fragen, welche Verantwortung man trägt», sagte der Olympia-Dritte von 1976 der Nachrichtenagentur dpa. Am Sonntag war der DEB zum ersten Mal überhaupt in der Olympia-Qualifikation gescheitert. Harnos steht seit 2008 an der DEB-Spitze.