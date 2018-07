Hannover (dpa) - Frühere deutsche Eishockey-Größen sind nach dem historischen Olympia-Aus in großer Sorge um ihre Sportart. Der frühere Nationalmannschaftskapitän Alois Schloder forderte sogar den Rücktritt von DEB-Präsident Uwe Harnos.

«Ich kenne keinen Verbandspräsidenten, der so in der Kritik steht. 2010 hat man eine sensationelle Heim-WM gespielt, 2011 in Bratislava war man auch erfolgreich. Seitdem geht es nur bergab. Da sollte man sich als Präsident schon einmal fragen, welche Verantwortung man trägt», sagte Schloder der Nachrichtenagentur dpa.

Erstmals überhaupt hatte am Sonntag ein Männerteam des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) die Qualifikation für Olympia verpasst. «Heute ist ein schwarzer Tag für das deutsche Eishockey», sagte am Montag DEB-Vizepräsident Erich Kühnhackl, der 1976 als Spieler zusammen mit Schloder bei Olympia überraschend Bronze gewonnen hatte.

Harnos selbst hatte zuvor offen gelassen, ob er bei den kommenden Vorstandswahlen im Juni 2014 noch einmal antreten wolle. «Bis dahin ist es noch über ein Jahr. Da kann viel passieren, unter anderem werden zwei Weltmeisterschaften gespielt», sagte Harnos dazu.

Der Jurist ist seit 2008 Vorsitzender des DEB. In seine Amtszeit fällt die erfolgreiche Heim-WM 2010 mit dem sensationellen Platz vier unter Bundestrainer Uwe Krupp. Der musste allerdings nach der WM 2011 - bei der Deutschland wieder das Viertelfinale erreichte - gehen, weil sich Harnos strikt gegen eine Doppelfunktion Krupps als Bundestrainer und Coach des DEL-Clubs Kölner Haie ausgesprochen hatte.

Der damalige Sportdirektor Franz Reindl wurde wenig später degradiert und ist inzwischen nur noch DEB-Generalsekretär, weil sich der frühere Nationalspieler für Krupp ausgesprochen hatte. Seitdem geht es sportlich bergab. Unter Krupp-Nachfolger Jakob Kölliker wurde bei der verkorksten WM 2012 die Direkt-Qualifikation für Sotschi 2014 verspielt. Kölliker musste gehen. Auch dessen Nachfolger Pat Cortina gelang die Qualifikation nun beim Turnier gegen die Niederlande, Italien und Österreich nicht.

«Ich mag jetzt gar nicht an die WM im Mai denken», sagte Schloder. «Das wird eine heiße Nummer. Da dürfen wir nicht blauäugig reingehen», warnte auch Reindl, der 1976 ebenfalls Bronze gewonnen hatte, vor einem möglichen Abstieg.

In Helsinki im Mai spielt Deutschland zusammen mit Weltmeister Russland, Gastgeber Finnland, Vizeweltmeister Slowakei, den USA, Lettland, Frankreich und Österreich in einer Staffel. Der Gruppenletzte steigt in die B-Gruppe ab.