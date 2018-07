Nikosia (AFP) Zwei Unternehmen aus Israel beteiligen sich an den US-Bohrungen nach Gas und Öl vor der Küste Zyperns. Handelsminister Neoklis Sylikiotis sagte am Montag in Nikosia, die Firmen Delek und Anver hätten einen Vertrag unterzeichnet, wonach sie einen 30-Prozent-Anteil an den Förderlizenzen kaufen werden, die dem US-Unternehmen Noble Energy gehören. Der Einstieg der Firmen eröffne eine "neue Ära der zyprisch-israelischen strategischen Zusammenarbeit".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.