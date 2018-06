Nairobi (AFP) Drei Wochen vor der Präsidentschaftswahl in Kenia haben sich die Kandidaten die erste TV-Wahlkampfdebatte in der Geschichte des Landes geliefert. Die acht Bewerber um das Präsidentenamt standen sich am Montag in einer von Fernsehen, Radio und Internet übertragenen Debatte gegenüber und beantworteten in einem streng festgelegten Zeitschema die Fragen der Journalisten. Unter den Favoriten des Urnengangs am 4. März sind Premierminister Raila Odinga und Vizeregierungschef Uhuru Kenyatta, gegen den ein Verfahren vor dem internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag läuft.

