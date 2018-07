Sensation im Vatikan: Papst Benedikt XVI. will sein Amt Ende des Monats aufgeben. Der Live-Ticker zum Rücktritt:

(13:25) +++ «Ich denke, er wollte keine Wiederholung der dramatischen letzten Monate des Pontifikats von Johannes Paul II.», sagte Adam Boniecki, einer der bekanntesten katholischen Intellektuellen Polens, in einer Stellungnahme auf der Webseite der katholischen Wochenzeitschrift «Tygodnik Powszechny». «Man muss Benedikt dankbar sein, dass er gezeigt hat, wie sich das Problem von Amt, Alter und Schwäche in großem Glauben lösen lässt.» +++

(13:23) +++ «Das ist für uns eine große Überraschung», sagte Bischof Wojciech Polak, Sekretär der Katholischen Bischofskonferenz Polens, über die Nachricht vom Rücktritt des Papstes. +++

(13:18) +++ Nach den Worten von Vatikansprecher Federico Lombardi wird bis Ostern ein neuer Papst gewählt sein. «Ostern sollten wir einen neuen Papst haben, das ist die Vorhersage, die wir jetzt machen können», sagte Lombardi der Nachrichtenagentur Ansa zufolge. +++

(12:52) +++ Der Rücktritt des Papstes ist für seinen langjährigen Kollegen und Freund Max Seckler ein Zeichen der Größe des Kirchenoberhaupts. «Er stärkt damit die Auffassung, dass ein Papst aufhören soll, wenn es ihm die Gesundheit gebietet», so der Tübinger Theologe: «Er hat sehr gelitten unter manchen Dingen, die dieses Amt mit sich bringt». +++

(12:20) +++ Papst-Bruder Georg Ratzinger hat die angeschlagene Gesundheit von Benedikt XVI. als Grund für dessen Rücktritt genannt. «Das Alter drückt», sagte der 89-Jährige der Nachrichtenagentur dpa +++

(12:15) +++ Der Dekan der katholischen Kirche, Angelo Sodano, nennt die Ankündigung einen «Blitz aus heiterem Himmel». +++

(12:08) +++ Die Bundesregierung äußert sich in einer ersten Reaktion zurückhaltend zur Ankündigung von Papst Benedikt XVI. Regierungssprecher Steffen Seibert, den die Meldung während der Bundespressekonferenz in Berlin erreichte, bat um Zeit für eigene Recherchen. Er sagte aber: «Das wäre eine bewegende Meldung.» +++

(11:54) +++ Papst Benedikt XVI. gibt sein Pontifikat am 28. Februar auf. Das teilte er persönlich am Montag auf Lateinisch mit. Er spüre das Gewicht der Aufgabe, dieses Amt zu führen, habe lange über seine Entscheidung nachgedacht und sie zum Wohl der Kirche getroffen, sagte der 85-Jährige vor Kardinälen in Rom. +++