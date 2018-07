Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle haben Papst Benedikt XVI. für die Zusammenarbeit in den vergangenen vier Jahren gedankt. Im Namen von allen Amerikanern wollten Michelle und er Seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. ihre Wertschätzung und Gebete überliefern, sagte Obama laut einer Mitteilung des Weißen Hauses. Die Kirche spiele eine wichtige Rolle in den USA und in der Welt, sagte Obama. Er wünsche denen das Beste, die bald zusammenkommen werden, um einen Nachfolger auszuwählen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.