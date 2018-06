Bogotá (dpa) - Die kolumbianischen Entführer von zwei deutschen Touristen haben die Regierung in Berlin aufgefordert, einen offiziellen Ansprechpartner zu ernennen. Die Bundesregierung solle einen ihrer in Kolumbien akkreditierten Vertreter benennen, um Gespräche mit der «Nationale Befreiungsarmee» zu führen, so die Rebellen in einer am Montag im Internet veröffentlichten Erklärung. Bei den Entführten soll es sich um Brüder im Alter von 72 und 69 Jahren handeln, die aus Südhessen und Bayern kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.